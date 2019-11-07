Производитель башенных часов "Атлантис"

Башенные и фасадные часы выступают в качестве отличного дополнения к любому архитектурному или проекту градостроительному проекту.

Раньше самые важные городские здания проектировались с использованием общественных часов. Именно они информировали всех про официальное время. Позже часы стали входить в различные проекты, чтобы добавить зданию декораций, неся полезный функционал.

"Атлантис" – известный производитель башенных часов. Компания занята разработкой и изготовлением часовых механизмов для различных объектов на заказ, учитывая предпочтения клиента. При этом можно выбрать подходящий вариант из существующих решений либо создать свой проект. Изготавливаемые часы могут быть любого размера и для разного местоположения. В компании трудятся настоящие мастера своего дела, на протяжении двух десятков лет занимающиеся изготовлением больших башенных часов.

Благодаря опыту и соответствующей базе, к реализации доступны даже самые сложные проекты. Стандартные башенные или оригинальные уличные часы будут разработаны инженерной командой предприятия. При работе используется только современное ПО и технологии 3D-моделирования.

Компания "Атлантис" изготавливает часовые механизмы по собственным разработкам, чтобы соединить их с корпусной частью архитектурного объекта. При подсвечивании часов, специалисты компании убеждаются в отсутствии теней, равномерном освещении и правильной цветопередаче. В ситуации с не стандартными решениями, проводится тестирование и анализ конструкций на противостояние ветровым и погодным нагрузкам.

Постепенно башенные часы заполонили многие европейские города. Жаль, но самые первые экземпляры так и не сохранились до настоящего времени. Есть предположение, что все они работали на простейшем часовом механизме, состоящем из трёх зубчатых колес. Конструкция усложнялась, и повышалось число колес, что позволило сделать часы надёжными и долговечными. С появлением минутной стрелки улучшилась точность часов. Только такие башенные часы стали требовать периодического обслуживания и смазки.

В настоящее время башенные часы – настоящие символы городов. Они имеют внешнее и внутреннее отличие, часто украшаются подвижными элементами. Компания "Атлантис" готова изготовить башенные, фасадные и любые уличные часы.

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