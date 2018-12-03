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Новости. Экономика
09:43, 03 Декабря 2018
фото: pxhere.com

Производитель бумажных мешков из Карелии готовится к запрету использования полиэтиленовых пакетов

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ООО "Сегежская упаковка", один из ключевых активов холдинга Segezha Group, в 2018 году выпустило рекордное количество бумажных сумок и пакетов – предприятие делает особую ставку на этот вид продукции в ожидании запрета на пластиковую упаковку.

Об этом сообщил президент Segezha Group Михаил Шамолин на открытии линии "Триумф" в Сальском филиале "Сегежской упаковки".

"Не секрет, что бумажная упаковка на порядок экологичнее полиэтиленовой, которая не разлагается сотни лет. Во многих странах мира использование пластиковой упаковки уже запрещено. Этот тренд неминуемо придет и в Россию. Мы хотим быть к этому готовы. По нашей оценке, потребность рынка исчисляется сотнями миллионов. А общие потребности, если включать и пластиковую упаковку, переваливает в России далеко за млрд штук", - цитирует слова Шамолина пресс-служба Segezha Group.

ООО "Сегежская упаковка" - крупное предприятие в городе Се гежа, специализирующееся на изготовлении бумажной тары по инновационным технологиям. Продукция производится из высококачественной крафт-бумаги, получаемой из карельской сосны, а также высокопористой "дышащей" и особо прочной микрокрепированной бумаги. Основной поставщик бумажного сырья — Сегежский ЦБК.

С 2014 года ООО "Сегежская упаковка" вошло в состав Segezha Group корпорации АФК Система. В том же году была введена в эксплуатацию шестая по счету современная высокоскоростная линия, установлена машина предварительной печати с возможностью нанесения до 8 цветов. В 2016 году у "Сегежской упаковки" появился филиал в Сальске (Ростовская область) мощностью 90 млн. мешков.

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