Производитель деликатесов получил право на использование знака "Сделано в Карелии"

Производитель колбасных изделий и мясных деликатесов - ООО "Мясной дом Карелия" - успешно прошел добровольную сертификацию продукции, дающую право на использование знака "Сделано в Карелии".

На прохождение сертификации компания потратила 57,6 тыс. рублей и обратилась в Минэк за получением компенсации части затрат, положенных по республиканскому законодательству. Ей предоставлена субсидия в размере 50 тыс. рублей.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".