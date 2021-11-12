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Производители молока назвали условия, на которых они готовы работать с Олонецком молкомбинатом

Новости. Экономика
10:30, 17 Ноября 2021
фото: кадр из видео

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Карельские совхозы готовы поставлять молоко Олонецкому молочному комбинату, и главные условия связаны не с ценами, а с его отношением к интересам производителей.

Об этом директора совхозов заявили на встрече с руководством комбината.

Гендиректор ООО «Совхоз «Аграрный» Ирина Корнилова объяснила, почему несколько лет назад ее предприятие отказалось сотрудничать с комбинатом.

«Я не буду говорить, что было занижение каких-то ценовых показателей. Но с физико-техническими показателями у нас были моменты. Производитель молока ничего доказать заводу не может», — сказал Корнилова.

Ее поддержал гендиректор АО «Племсовхоз Мегрега» Казимир Тагиров.

«Я не говорю про цену, я говорю о том отношении, которое есть к нам. Давайте совершенно по-другому», — предложил он.

Карельские совхозы могут поставлять молоко по более высоким ценам другим переработчика, но они заинтересованы в том, чтобы работать с Олонецком молкомбинатом, отметил гендиректор ОАО «Совхоз «Толвуйский» Евгений Сергеенко.

«Нам предлагают цену и выше той, которую вы озвучиваете… Но нам нужен надежный партнер, с которым мы будем работать в течение года. Долгосрочный надежный договор, где учитываются интересы, как наши, так и нашего партнера», - пояснил Сергеенко.

Олонецкий молочный комбинат заявил, что готов брать все карельское молоко на переработку.

 

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Комментарии

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Полезный
2021-11-17 10:55:36
Без гали и васи
Эно
2021-11-17 10:41:34
в общем яблочная политика в очередной раз показала, что она мёртвая, никакая.
Гость
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