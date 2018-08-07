Производители предупредили о росте цен на колбасу и полуфабрикаты

Несколько крупных мясопереработчиков сообщили о резком повышении закупочных цен на сырье. В связи с этим вскоре цены на мясные продукты могут вырасти на 5–12%.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на "Ведомости".

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, что за последнее время заметно увеличились сроки поставок сырья. А поставщики уже начали продавать мясо дороже, чем по договору. К примеру, свиная лопатка подорожала на 53% с января.

Представитель компании "Мираторг" объяснил рост цен теплым летом, а президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев заявил о подорожании кормов. Кроме того, журналисты указывают, что цены растут из-за снижения конкуренции на рынке после введенного в декабре 2017 года запрета на импорт мяса из Бразилии.

"Запрет импорта создал дефицит, цены на сырье выросли до исторического максимума", — рассказал изданию председатель совета директоров "Останкино" Михаил Попов.

Также на ситуацию повлияла вспышка африканской чумы свиней, добавляется в материале.