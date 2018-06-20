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Новости. Экономика
11:32, 20 Июня 2018

Производители промтоваров получат знак "Сделано в Карелии"

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Бренд "Сделано в Карелии", которым сегодня отмечают лучшую пищевую продукцию республики, предполагается размещать и на промтоварах.

Министерство экономического развития Карелии вместе с республиканской Корпорацией развития предполагает к концу года выдавать знак "Сделано в Карелии" производителям промышленных товаров, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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