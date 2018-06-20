Производители промтоваров получат знак "Сделано в Карелии"

По теме
Загрузка...
Бренд "Сделано в Карелии", которым сегодня отмечают лучшую пищевую продукцию республики, предполагается размещать и на промтоварах.
Министерство экономического развития Карелии вместе с республиканской Корпорацией развития предполагает к концу года выдавать знак "Сделано в Карелии" производителям промышленных товаров, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
14.06.2018, 22:00
15.06.2018, 20:46
15.06.2018, 19:06
18.06.2018, 06:40
18.06.2018, 10:40
18.06.2018, 13:33
Аналитика
19.06.2018 12:00
Капитал
Власти Карелии хотят создать в Вяртсиля особую экономическую зону.
18.06.2018 13:55
15.06.2018 14:57
13.06.2018 15:41
08.06.2018 12:43
Чтиво
19.06.2018 09:58
Личное мнение
Во всяком случае, пока идет ЧМ-2018.
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
13.06.2018 11:48
Медиа
19.06.2018 16:56
Комментарии