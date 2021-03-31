Производители сахара в России приостановили его продажу торговым сетям

В Минсельхозе РФ оценивают ситуацию на сахарном рынке как стабильную и не ожидают дефицита продукции.

В последние дни марта производители сахара в России приостановили его продажи торговым сетям. Как пишут "Известия" со ссылкой на свои источники на рынке, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок.

Проблемы начались после объявления о том, что правительство РФ готово выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм. Изготовители надеются возобновить торги после получения от федеральных властей компенсации в 5 рублей за 1 килограмм.

По утверждению "Известий", запасы сахара на распределительных центрах крупных торговых сетей сокращаются. Но ритейлеры считают, что потребители вряд ли столкнутся с какими-либо проблемами при покупках товаров по фиксированным ценам. В Минсельхозе РФ оценивают ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидают дефицита продукции.