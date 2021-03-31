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Производители сахара в России приостановили его продажу торговым сетям

Новости. Экономика
09:50, 01 Апреля 2021
фото: © Виталий Тимкив/ТАСС
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В Минсельхозе РФ оценивают ситуацию на сахарном рынке как стабильную и не ожидают дефицита продукции.

В последние дни марта производители сахара в России приостановили его продажи торговым сетям. Как пишут "Известия" со ссылкой на свои источники на рынке, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок.

Проблемы начались после объявления о том, что правительство РФ готово выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм. Изготовители надеются возобновить торги после получения от федеральных властей компенсации в 5 рублей за 1 килограмм.

По утверждению "Известий", запасы сахара на распределительных центрах крупных торговых сетей сокращаются. Но ритейлеры считают, что потребители вряд ли столкнутся с какими-либо проблемами при покупках товаров по фиксированным ценам. В Минсельхозе РФ оценивают ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидают дефицита продукции.

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Комментарии

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Изя
2021-04-01 10:03:50
Путинский рывок , прорыв и в итоге подрыв государства российского . Приплыли по всем "фронтам" :)
наташка
2021-04-01 10:02:24
Пофиг. У ватников всегда запас, а у протестунов только плакатики
Кузя
2021-04-01 10:00:07
Глупость несусветная : это фиксировать цены искусственно, когда работает,пусть и по "своему", наш российский рынок, такое могут делать люди, которые сами ничего не создавали никогда, в бизнесе туповаты и недальновидны, но в стране свой путь,вот и приводит к разным выходам из ситуации....
Сейчас здесь лопнуло,потом по цепочке.....
кир
2021-04-01 09:59:05
Коту всё равно. Он сахар не ест. А я люблю сладкий чай.
Гость
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