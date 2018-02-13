Производителям БАДов в Карелии обещают налоговые льготы

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Правительство Карелии планирует установить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для производителей биологически активных добавок.
Законопроект о внесении соответствующих поправок в региональное налоговое законодательство рассмотрел сегодня комитет по бюджету и налогам парламента Карелии.
"Поправка предусматривает уменьшение налоговых отчислений на сумму не более 50% инвестиционных расходов по ставке 8,5%, то есть половина суммы налога (на прибыль - прим. ред.) подлежащего перечислению в бюджет республики Карелия", - пояснил заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков.
Поддержали ли депутаты предложение, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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