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Производство на петрозаводской "ликерке" выросло в 11 раз после выхода завода из простоя

Новости. Экономика
14:32, 22 Июня 2020
фото: Управляющая компания «АлкоВорлд»
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Петрозаводский ликеро-водочный завод ООО "АлкоВорлд", который в прошлом году останавливал производство, в 2020 году резко увеличил выпуск продукции.

Это следует из официальной статистики министерства сельского хозяйства Карелии.

За январь-май 2020 года ООО "АлкоВорлд" увеличило выпуск продукции более чем в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (82 тыс. дал алкогольной продукции в текущем году против 7,37 тыс. дал в предыдущем).

Как сообщалось ранее, с связи с увеличением объемов производства ПЛВЗ "Петровский" объявил об открытии дополнительных вакансий.

Почему завод останавливал производство в прошлом году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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