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Производством пастилы из ягод в Карелии заинтересовались в Финляндии

Новости. Общество
12:05, 27 Августа 2021
фото: из архива Татьяны Голдобиной

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Туристический бум, который в последнее время переживает Карелия, сопровождается ростом интереса ко всему, что называется «местным колоритом».

Это не только памятники деревянного зодчества и карельская кухня с ее калитками, но и продукция из карельских ягод.  

В этом на собственном опыте убедились создатели производства ягодной пастилы. По словам главного «двигателя» этого проекта предпринимательницы Татьяны Голдобиной все началось с того, что ей захотелось порадовать свою маленькую дочку чем-нибудь сладким, в чем нет сахара и всякой «химии».

«Дочке понравилось. И не только ей, но и всем, кого я угощала этой пастилой. Я экспериментировала с разными ингредиентами, приходили друзья и хвалили, как вкусно. И вот тут я поняла: а спрос то есть! Поняла, что у нас в Петрозаводске никто такого не делает, и вот тогда я уже посмотрела на это с точки зрения бизнеса», — рассказала предпринимательница.

По ее словам, особенно высокий спрос на пастилу начинается во время туристического сезона.

«Заказы пошли в таком количестве, что мы не справлялись. Очень много было заявок. Очереди на неделю вперед. И мы за полгода заработали больше, чем за весь предыдущий год. В итоге смогли закупить дополнительное оборудование и планируем расширяться… Параллельно я начала работать над темой экспорта. Есть такой проект Центра поддержки экспорта, который помогает искать партнеров в Финляндии. И сейчас у нас есть дистрибьютор в Финляндии, которому мы отправили образцы нашей продукции. Они предложили адаптировать упаковку на финском языке и готовы продавать там», — рассказала Татьяна.

Как ей удалось добиться успеха в этом бизнесе, читайте в интервью «Столице на Онего».

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Комментарии

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