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Прокуратура и УФАС вмешались в конфликт между похоронными бюро в Петрозаводске

Новости. Общество
16:13, 04 Июня 2021
фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Антимонопольная служба Карелии расценила как нарушение закона работу частной фирмы по оказанию ритуальных услуг в помещении морга государственного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Поводом к возбуждению дела стали заявления прокуратуры Петрозаводска и похоронных компаний.  

В ходе разбирательства выяснилось, что в канцелярии морга на ул. Федосовой частная фирма вела прием заказов от родственников умерших, бальзамирование проведение косметологической обработки трупов. Эту работу делали санитары морга.

По мнению ведомства, это ущемляет права других похоронных фирм.

Как УФАС обосновало свое решение, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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микромир
2021-06-04 17:04:10
...Поэтому, родные проверяйте всё заранее и предупреждайте санитаров сразу, что будете держать на контроле... Хотя, это вряд ли поможет...
микромир
2021-06-04 17:03:43
Несколько лет назад у меня ушел папа... Находился в помещении «Бюро судебно-медицинской экспертизы». На прощании заметил отсутствие золотых зубов. Вместо них рот был наполнен ватой? (не уверен в материале)..., но тогда некогда было выяснять. А после похорон, потом не эксгумировать же...?!!!
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