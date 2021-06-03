Прокуратура и УФАС вмешались в конфликт между похоронными бюро в Петрозаводске

Антимонопольная служба Карелии расценила как нарушение закона работу частной фирмы по оказанию ритуальных услуг в помещении морга государственного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Поводом к возбуждению дела стали заявления прокуратуры Петрозаводска и похоронных компаний.

В ходе разбирательства выяснилось, что в канцелярии морга на ул. Федосовой частная фирма вела прием заказов от родственников умерших, бальзамирование проведение косметологической обработки трупов. Эту работу делали санитары морга.

По мнению ведомства, это ущемляет права других похоронных фирм.

Как УФАС обосновало свое решение, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».