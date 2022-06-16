Прокуратура ищет виновных в обрыве электрокабеля, оставившего без света сотни домов в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска проводит проверку по факту масштабной аварии на сетях энергоснабжения, в результате которой без света остались почти 300 домов.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Авария произошла 18 июня около 18 часов в микрорайоне Сулажгора. Предварительная причина — повреждение электросетей в результате проведения несогласованных земляных работ.

В результате аварии без электричества остались 293 дома.

«По итогам проверки при наличии оснований в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в компании «ОРЭС-Петрозаводск» пояснили, что кабель был поврежден сторонней организацией, производившей земляные работы экскаваторной техникой без согласования.

В воскресенье, 19 июня к шести вечера электроснабжение было восстановлено.