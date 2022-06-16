Прокуратура ищет виновных в обрыве электрокабеля, оставившего без света сотни домов в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска проводит проверку по факту масштабной аварии на сетях энергоснабжения, в результате которой без света остались почти 300 домов.
Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.
Авария произошла 18 июня около 18 часов в микрорайоне Сулажгора. Предварительная причина — повреждение электросетей в результате проведения несогласованных земляных работ.
В результате аварии без электричества остались 293 дома.
«По итогам проверки при наличии оснований в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее в компании «ОРЭС-Петрозаводск» пояснили, что кабель был поврежден сторонней организацией, производившей земляные работы экскаваторной техникой без согласования.
В воскресенье, 19 июня к шести вечера электроснабжение было восстановлено.
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