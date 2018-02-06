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Новости. Общество
12:46, 06 Февраля 2018

Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы

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В городском суде Петрозаводска началось рассмотрение гражданского иска прокуратуры к финской религиозной организации Jehovan todistaja (Свидетели Иеговы*).

Исковое заявление направленов суд за подписью зампрокурора Карелии Эдуарда Гусакова.

Напомним, организация Свидетели Иеговы "Петрозаводск" располагалась по адресу пр.Первомайский, 52. В 2016 году она была оштрафована за распространение экстремистских материалов на 50 тысяч рублей. В апреле 2017 года по решению Верховного суда России "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России" и входящие в нее местные религиозные организации попали под ликвидацию, их деятельность запретили. Решение суда вступило в силу в июле 2017 года.

Имущество по закону подлежит передаче в собственность государства.

Петрозаводской организации принадлежало помещение площадью 459,9 кв.м. по адресу пр.Первомайский, 52. Право на него распространялось до 29 марта 2017 года, так как 14 марта Свидетели Иеговы Петрозаводск пожертвовали площади финской организации Jehovan todistaja. Она находится в финском городе Вантаа.

В прокуратуре считают, что договор организации заключили, чтобы сохранить имущество в собственности Всемирной религиозной организации Свидетели Иеговы с целью возможного продолжения противоправной деятельности.

Прокуратура просит признать договор пожертвования ничтожным, а за нежилым помещением на пр.Первомайском, 52 признать право федеральной собственности.

Представители финской организации Свидетелей Иеговы (Jehovan todistaja) просят суд отказать в удовлетворении иска.

*деятельность организации Свидетели Иеговы запрещена в России.

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Комментарии

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Lubov Lapteva
2018-02-06 17:33:08
Одно из пророчеств Иисуса в Матфея 24:12; ".... и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;"
Американец
2018-02-06 15:34:28
да будет так, пора выжигать эту гадость из мозга людей
Андрей Тюков
2018-02-06 15:11:47
Как неоднократно указывал Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель... (и т. д.), Л. И. Брежнев, в сфере идеологии не может быть никаких компромиссов. Скрепы должны быть наши! Даже если были не наши. Одна Бабка Сказала, что в Калининградской области РПЦ получило по ФЗ № 327 тамошние кирхи в собственность. Как так? А очень просто: строения-то "религиозного назначения"... а Бог у нас один, вот только "проекции" разные. Эх, нету на вас старцев заволжских, "осифляне"...
циник
2018-02-06 15:26:39
Андрей Тюков, Этого не может быть!! Все кирхы, мечети, храмы и церкви были уничтожены большевиками. Всем, тем, чем сейчас любуется весь мир, было восстановлено в святые 90-е.
Андрей Тюков
2018-02-06 15:36:00
циник, может! "Бог идеже хощет, побеждается естества чин, творит бо елика хощет" (Канон Великий св. Андрея Критского).
Так в первоисточниках, у отцов.
циник
2018-02-06 16:25:15
Андрей Тюков, Извини арамейским не владею. По русски, если можно.
елпидифор
2018-02-06 14:25:32
Ну, какие же безбожники, Кир? Поставят над зданием православный крест и welcome!
кир
2018-02-06 13:17:14
Без ритуальных танцев ничегошеньки вы не можете в своей стране. Тьфу.
gaudealis
2018-02-06 13:08:45
Вот так в России отжимает имущество у некоммерческих организаций.
Зато другой сверхпопулярной секте отдают один участок за другим для строительства храмов и соборов, да ещё и баблом бородатых жрецов закидывают - всё ради того, чтобы они за действующий режим агитировали.
Orava
2018-02-06 13:07:11
Это называется захват чужой собственности или воровство
sherhan2
2018-02-06 13:32:57
Orava, тут попахивает заговором на чеснок,помогающим избавиться от конкурентов.
кир
2018-02-06 13:21:31
Orava, ходите в другие финские культовые заведения. Их много ещё и здесь, и там. Безбожникам глубоко пофиг.
циник
2018-02-06 14:50:51
кир, +100500 Неистово
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