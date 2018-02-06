Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы

В городском суде Петрозаводска началось рассмотрение гражданского иска прокуратуры к финской религиозной организации Jehovan todistaja (Свидетели Иеговы*).

Исковое заявление направленов суд за подписью зампрокурора Карелии Эдуарда Гусакова.

Напомним, организация Свидетели Иеговы "Петрозаводск" располагалась по адресу пр.Первомайский, 52. В 2016 году она была оштрафована за распространение экстремистских материалов на 50 тысяч рублей. В апреле 2017 года по решению Верховного суда России "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России" и входящие в нее местные религиозные организации попали под ликвидацию, их деятельность запретили. Решение суда вступило в силу в июле 2017 года.

Имущество по закону подлежит передаче в собственность государства.

Петрозаводской организации принадлежало помещение площадью 459,9 кв.м. по адресу пр.Первомайский, 52. Право на него распространялось до 29 марта 2017 года, так как 14 марта Свидетели Иеговы Петрозаводск пожертвовали площади финской организации Jehovan todistaja. Она находится в финском городе Вантаа.

В прокуратуре считают, что договор организации заключили, чтобы сохранить имущество в собственности Всемирной религиозной организации Свидетели Иеговы с целью возможного продолжения противоправной деятельности.

Прокуратура просит признать договор пожертвования ничтожным, а за нежилым помещением на пр.Первомайском, 52 признать право федеральной собственности.

Представители финской организации Свидетелей Иеговы (Jehovan todistaja) просят суд отказать в удовлетворении иска.

*деятельность организации Свидетели Иеговы запрещена в России.