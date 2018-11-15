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Новости. Общество
11:50, 15 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Прокуратура Карелии начала проверку после закрытия детсада на Ленинградской из-за угрозы обрушения кровли

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Надзорное ведомство инициировало проверку по факту закрытия детского сада на ул. Ленинградская в Петрозаводске после обращения депутата Заксобрания Карелии Евгения Ульянова.

Об этом сообщается в ответе первого зампрокурора республики Эдуарда Гусакова лидеру карельских коммунистов, депутату парламента Карелии от КПРФ Евгению Ульянову.

Напомним, детсад №53 на ул. Ленинградская, 6б был открыт после многолетней реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября власти Петрозаводска приостановили его работу из-за угрозы обрушения крыши. Воспитанников перевели в другие детсады.

Покупка старого здания на улице Ленинградской, 6б и его последующая реконструкция под детский сад обошлись властям Карелии в 155 млн рублей. Заказчиком выступало Министерство образования, объект реконструировался под контролем Министерства строительства и УКС при Минстрое. Согласно Акту Минфина  Карелии от 4 октября 2018 года, при реконструкции объекта допущены финансовые нарушения на сумму 13,9 млн. рублей. Согласно заключению экспертов, из-за проведения работ в нарушение проектной документации, в здании существует угроза обрушения кровли. Государственный контракт исполняла компания "Импульс". 

 

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-11-15 14:11:12
За пряжинский голодомор , питерские отходы , вырубки леса и другое никто не ответил . Тут тоже самое , Коррупция голимая кругом . Шо вы хотите от энтой власти . :)
727394
2018-11-15 13:40:05
Сергей, ну ты и ...... знаток. Лучше молчать.
Если детское учреждение оказывает услуги лишь по уходу и присмотру за ребенком, и располагается в жилом доме такому садику лицензия не нужна (Постановление №68 от 19.12.13).
Но если садик располагается в отдельно выстроенном знании, и в его услугах значится образовательный элемент для и детей или детей и родителей, лицензия нужна обязательно.
Такое детское заведение считается образовательным и подпадает под действие Закона РФ "Об образовании...".
Твои слова: ..."выдается НЕ НА детский сад", как так можно написать. Она (лицензия) выдается юридическому лицу, а именно детскому саду на осуществление образовательных услуг.
В данном заведении с родителями заключались договора, они оплачивали услуги и с детьми проводились спортивные, музыкальные и различные образовательные занятия.
Бриг
2018-11-15 13:35:39
Ничего не будет . Дело возбудят и заберут в Москву , там замылят .парочку из бывших и действующих УКсовцев и минстроевцев посадят для показа , главу уберут на повышения . Это система сверху вниз и никто её рушить не будет .
Жуков
2018-11-15 13:28:23
Результат будет в зависимости от партийной принадлежности того кто на этом нагрел руки.
Сергей
2018-11-15 12:40:33
Читал на руне подобранные гласа,вопящие по поводу лицензии на 53 сад...просто поражает юридическая неграмотность
Товарищи!Лицензия выдается не на детский сад,а на образовательную программу!
Рокер
2018-11-15 12:35:42
Уж сколько раз и каких расхитителей гос.собственности проверяли и что?...кто-то стал профсоюзным деятелем,кто-то сохранил место у корыта....мало что поменялось....
lamaxod
2018-11-15 12:24:38
Новый ремонт кровли опять за счет "богатого" бюджета города. Посмотрим к чему приведет проверка, наверно опять выговор сотрудникам которые уволились по собственному желанию.
Иван
2018-11-15 12:59:01
lamaxod, да ничего никому не будет.
йошкин кот
2018-11-15 12:11:47
"прокурорские" начали проверку, когда уже СУСК получил "просьбу" генерал-губернатора....и эти люди в погонах, типа, на переднем краю борьбы за счастье народа. надзор за нарушениями закона. #ржунИмогу
кир
2018-11-15 12:50:29
йошкин кот, у "простого народа" есть своё счастье, в котором он постоянно пребывает. Только не видно его со стороны. Согласен о "погонных". Они совсем не работают, по улице сужу. Крепкая тетка тапками торгует прямо на улице под открытым небом и дела никому нет. Потому нас весь остальной мир боится и не уважает.
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