Прокуратура Карелии начала проверку после закрытия детсада на Ленинградской из-за угрозы обрушения кровли

Надзорное ведомство инициировало проверку по факту закрытия детского сада на ул. Ленинградская в Петрозаводске после обращения депутата Заксобрания Карелии Евгения Ульянова.

Об этом сообщается в ответе первого зампрокурора республики Эдуарда Гусакова лидеру карельских коммунистов, депутату парламента Карелии от КПРФ Евгению Ульянову.

Напомним, детсад №53 на ул. Ленинградская, 6б был открыт после многолетней реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября власти Петрозаводска приостановили его работу из-за угрозы обрушения крыши. Воспитанников перевели в другие детсады.

Покупка старого здания на улице Ленинградской, 6б и его последующая реконструкция под детский сад обошлись властям Карелии в 155 млн рублей. Заказчиком выступало Министерство образования, объект реконструировался под контролем Министерства строительства и УКС при Минстрое. Согласно Акту Минфина Карелии от 4 октября 2018 года, при реконструкции объекта допущены финансовые нарушения на сумму 13,9 млн. рублей. Согласно заключению экспертов, из-за проведения работ в нарушение проектной документации, в здании существует угроза обрушения кровли. Государственный контракт исполняла компания "Импульс".