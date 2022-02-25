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Прокуратура Карелии обжаловала приговор петрозаводского суда виновному в даче взятки предпринимателю Мамедову, отделавшемуся штрафом

Новости. Общество
07:30, 01 Марта 2022
фото: © Анастасия Осипова; © «Столица на Онего»

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Прокуратура республики обратилась в Верховный суд Карелии с апелляционным представлением на приговор петрозаводского суда коммерсанту Гусейну Мамедову, за дачу взятки получившему только штраф в 1,5 млн рублей.

Прокуратура Карелии обратилась с апелляционным представлением в Верховный суд республики на приговор петрозаводского суда одному из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейну Мамедову.

Напомним, что 17 февраля судья петрозаводского городского Марина Носова признала Гусейна Мамедова виновным в даче 200-тысячной взятки заместителю мэра карельской столицы Евгению Перову, который деньги не взял.

Однако с вынесенным Мамедову приговором – штраф в 1,5 миллиона рублей, не согласилась республиканская прокуратура, представитель которой Максим Геньба просил суд назначить взяткодателю 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что республиканский Следком обвинил его в даче в начале прошлого года 200-тысячной взятки наличными (ст.291 ч.4 УК) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. Защищал Гусейна Мамедова бывший первый заместитель прокурора Петрозаводска, опытный юрист Павел Гравченков.

Как во время предварительного следствия, так и в суде, в том числе в последнем слове, Гусейн Мамедов полностью признал свою вину и раскаялся. Гособвинитель, прокурор отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратуры РК Максим Геньба просил суд назначить Гусейну Мамедову 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 4 миллиона рублей.

В сравнении с такой жесткой позицией прокурора, приговор Гусейну Мамедову оказался неожиданно мягким. Вначале суд назначил ему штраф в сумме 2,5 миллиона рублей. При этом, разъяснили журналисту «Столицы на Онего» в суде, с учетом того, что Гусейн Мамедов значительное время находился под стражей, затем под домашним арестом и ЗОД (запрет определенных действий), размер штрафа был снижен до 1,5 миллиона рублей.

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Комментарии

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кир
2022-03-01 08:46:30
Чем суд лучше подсудимого? Сажать всех.
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