Прокуратура Карелии против увеличения штрафов для собственников зданий, запачканных вандалами

Ужесточение наказания для собственников зданий и сооружений за то, что они несвоевременно смывают вандальные надписи, не даст нужного результата.

Такое мнение высказала представитель прокуратуры в парламенте Карелии Алла Суханова при обсуждении проблемы вандализма в Петрозаводске.

«Можно без конца заставлять собственников. Предупреждать, взыскивать, наказывать, чтобы они приводили фасады в порядок, но настоящие-то нарушители у нас остаются без ответственности. Только единицы выявлены и привлечены… Состав, где надо наказать непосредственно виновных, очень сложный. Правоприменение — это проблема», — разъяснила представитель прокуратуры позицию ведомства.

Почему вандалы остаются безнаказанными, и как справиться с этой проблемой, читайте в статье «Вандалы могут спать спокойно».