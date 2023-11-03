Прокуратура Карелии проверит обстоятельства дорожной аварии, в которой погиб водитель бензовоза

Прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП со смертельным исходом в Сегежском районе Карелии.

Прокуратура Сегежского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Предварительно было установлено, что 5 ноября, около 14.00 часов на 10 километре автодороги Кочкома — Костомукша в Сегежском районе бензовоз съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель бензовоза погиб. Кроме того, произошел частичный разлив топлива.

На место аварии выезжал прокурор Сегежского района Виктор Тимошенко.

В ходе проверки надзорный орган даст оценку соблюдению требований к содержанию автодорог, а также будут приняты меры по предотвращению негативного воздействия разлитого топлива на окружающую среду.