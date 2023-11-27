Прокуратура Карелии проверит все обстоятельства падения ребенка в открытый люк

Прокуратура Карелии организовала проверку обстоятельств падения ребенка в открытый люк.

В средствах массовой информации появились публикации о падении ребёнка в открытый люк на улице Лермонтова в Петрозаводске.

Прокуратура Карелии организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Надзорный орган также даст оценку действиям должностных лиц, отметили в пресс-службе республиканского ведомства.

Ранее горожане сообщили о страшной ситуации, когда ребенок провалился в открытый люк.