Прокуратура Карелии проверит все обстоятельства падения ребенка в открытый люк

Прокуратура Карелии организовала проверку обстоятельств падения ребенка в открытый люк.
В средствах массовой информации появились публикации о падении ребёнка в открытый люк на улице Лермонтова в Петрозаводске.
Прокуратура Карелии организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Надзорный орган также даст оценку действиям должностных лиц, отметили в пресс-службе республиканского ведомства.
Ранее горожане сообщили о страшной ситуации, когда ребенок провалился в открытый люк.
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