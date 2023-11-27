«Утром произошла страшная ситуация!» - в Петрозаводске ребенок провалился в открытый люк

Очевидцы показали опасный открытый люк на дороге в крупном районе карельской столицы.

Об инциденте сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Там же разместили фотографию опасного открытого люка.

«Утром произошла страшная ситуация! На улице Лермонтова (где бывший родник) вдоль дома по ул. Лыжной, 13», — написали в сети.

Там школьник провалился в открытый люк на дороге, уточнили горожане.

«Это могло обернуться трагедией, если бы мужчина вовремя не пришел на помощь! Спасибо огромное ему за спасенную жизнь! Страшно представить, что могло произойти…» — написали в паблике.

Как рассказали в сети жители Петрозаводска, люк долго — «много месяцев» — оставался открытым.

«Много жалоб поступало в администрацию города. Но люк только закрывали. Решив, что на этом достаточно действий. Наступила зима, и при чистке дорог люк сдвигали грейдеры, но обратно его так никто и не ставил. Люди сами пытались ставить обратно, но результат тот же. Никаких знаков, естественно, никто не ставил из дорожных служб…» — рассказали возмущенные петрозаводчане.

«Из-за погодных условий под снегом теперь и не видно открытого люка! Что очень опасно для жизни, и не только. В такую ситуацию может попасть любой человек и водитель» — сообщили с тревогой горожане.