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Прокуратура Карелии в суде защитила инвалида, страдающего сахарным диабетом

Новости. Общество
10:05, 16 Марта 2023
фото: © media.bzi.ro

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Суд понудил Минздрав Карелии обеспечить инвалида сменными сенсорами системы постоянного мониторинга уровня глюкозы крови.

В прокуратуру Карелии обратился инвалид, страдающий сахарным диабетом первого типа. Мужчина указал, что региональный Минздрав отказывается выдавать ему сенсоры системы постоянного мониторинга уровня глюкозы крови.

По результатам прокурорской проверки стало ясно, что сенстор требует замены пять раз в месяц. Без него непрерывный мониторинг глюкозы в режиме реального времени в инсулиновой помпе невозможен. А это создает угрозу для жизни мужчины.

Заместитель прокурора республики подал в суд и выиграл. Теперь Миздрав обязан обеспечивать инвалида необходимыми материалами, сообщили в прокуратуре Карелии.


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