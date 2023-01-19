Прокуратура Карелии заинтересовалась аварийным домом, который власти решили расселить через 10 лет

Надзорное ведомство выявило в Сортавале факт установления необоснованно длительного срока расселения граждан из дома, признанного аварийным и подлежащим сносу.

По данным прокуратуры республики, этот многоквартирный дом в Сортавале построен в 1973 году, его физический износ составляет 79 процентов. Несущие и ограждающие конструкции в здании находятся в неработоспособном состоянии, здесь отсутствует теплоизоляция. Все это представляет угрозу жизни и здоровью жителей.

«Вместе с тем, срок отселения граждан, проживающих в данном доме, установлен в течение 10 лет со дня признания дома аварийным», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным распоряжения администрации Сортавальского городского поселения из-за 10-летнего срока расселения аварийного здания. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Власти Сортавалы должны определить новый срок для расселения «аварийки».

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска 5 лет назад забыли переселить из аварийного, опасного для проживания дома женщину с ребенком-инвалидом.