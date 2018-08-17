Прокуратура наказала директора муниципального учреждения, который взял на работу родственника

Прокуратура Медвежьегорского района Карелии привлекала к ответственности директора муниципального учреждения, который устроил на работу близкого родственника.

Как сообщили в ведомстве, прокуратура Медвежьегорского района выявила в одном из муниципальных казенных учреждений нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции.

Как показала прокурорская проверка, директор муниципального учреждения допустил нерегулируемый конфликт интересов, выразившейся в непосредственном подчинении по работе близкого родственника. Меры, направленные на его предотвращение и урегулирование, были приняты несвоевременно, так как соответствующее уведомление директором работодателю в лице главы администрации Медвежьегорского района было направлено несвоевременно.

В ходе надзорного мероприятия прокуратуры нарушение закона было устранено - родственник уволен.

Данное обстоятельство было учтено при рассмотрении представления прокурора района, внесенного главе районной администрации. По результатам его рассмотрения директор муниципального казенного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.