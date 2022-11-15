Прокуратура нашла нарушения в тюремной больнице Карелии

Прокурор Карелии Дмитрий Харченков нашел нарушения в лечебно-профилактическом учреждении для осужденных в Медгоре, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Карелии Дмитрий Харченков с уполномоченным по правам человека в республике Ларисой Бойченко 24 ноября посетил с проверкой лечебно-профилактическое учреждение для осужденных, расположенное в Медвежьегорске.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений уголовно-исполнительного законодательства, с целью устранения которых внесено представление начальнику УФСИН Карелии.

Кроме того, прокурором республики в учреждении проведен прием осужденных по личным вопросам. По принятым обращениям организованы проверки, их разрешение поставлено на контроль.

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