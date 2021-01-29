Управляющая организация без лицензии обслуживала жилые дома в Карелии

Прокуратура Кемского района в ходе проверки обнаружила управляющую организацию, обслуживавшую многоквартирные дома без лицензии, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района провела проверку управляющих организаций, действующих на территории района. Надзорное ведомство проверило исполнение требований законов в жилищной сфере и лицензировании.

Выяснилось, что одна из управляющих организаций, обслуживающая многоквартирные дома с сентября 2020 года, не имела лицензии на такую деятельность. В итоге прокурор района в отношении директора организации вынес представление об устранении нарушений. Нарушитель замечание рассмотрел и удовлетворил. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время предприятие оформляет соответствующую лицензию.

Кроме того, прокуратура района в адрес комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору направила материалы своей проверки. Соответственно, управляющую организацию могут привлечь к административной ответственности.