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Управляющая организация без лицензии обслуживала жилые дома в Карелии

Новости. Общество
18:00, 29 Января 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСC
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Прокуратура Кемского района в ходе проверки обнаружила управляющую организацию, обслуживавшую многоквартирные дома без лицензии, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района провела проверку управляющих организаций, действующих на территории района. Надзорное ведомство проверило исполнение требований законов в жилищной сфере и лицензировании.

Выяснилось, что одна из управляющих организаций, обслуживающая многоквартирные дома с сентября 2020 года, не имела лицензии на такую деятельность. В итоге прокурор района в отношении директора организации вынес представление об устранении нарушений. Нарушитель замечание рассмотрел и удовлетворил. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время предприятие оформляет соответствующую лицензию.

Кроме того, прокуратура района в адрес комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору направила материалы своей проверки. Соответственно, управляющую организацию могут привлечь к административной ответственности.

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