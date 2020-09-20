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Прокуратура обязала мэрию Петрозаводска отремонтировать дороги

Новости. Общество
13:00, 21 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Было установлено, что деятельность городской администрации в части ремонта и содержания дорог не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, сообщили в прокуратуре Карелии.

На протяжении долгого времени власти Петрозаводска оставляли без внимания эксплуатационное состояние некоторых дорог. Принимаемые меры по капитальному ремонту дорог прокуратура посчитала недостаточными.

В мае 2020 года в адрес мэра Петрозаводска было внесено представление об устранении нарушений.

В настоящее время проводится ремонт дорожного полотна пр. Первомайского (от ул. Ленинградской до ул. Мелентьевой), ул. Ленинградской (от ул. Кирова до пр. Первомайского), ул. Репникова (участок от ул. Антонова до пересечения с ул. Ключевой) и ряда других улиц.

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Комментарии

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zanoza
2020-09-21 13:23:38
Давно пора заставить следить за состоянием дорог и своевременно производить мелкие ремонты и промазку стыков, иначе никаких капитальных ремонтов не напастись. Но наши же мэрские так любят ямочный ремонт с которого не плохо имеют, поэтому ждут не дождутся когда на отремонтированных дорогах снова появятся ямы и выбоины.
drug
2020-09-21 13:13:23
Вот оно значится как. И тут без пинка не обошлось.
Бросили дороги и получили бумажку.
А пиара сколько было, мы делаем - все во благо народа.
Лицемеры.
Был в городе в пятницу, не видел на Ленинградской ремонта.
Гость
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