Прокуратура обязала мэрию Петрозаводска отремонтировать дороги

Было установлено, что деятельность городской администрации в части ремонта и содержания дорог не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, сообщили в прокуратуре Карелии.

На протяжении долгого времени власти Петрозаводска оставляли без внимания эксплуатационное состояние некоторых дорог. Принимаемые меры по капитальному ремонту дорог прокуратура посчитала недостаточными.

В мае 2020 года в адрес мэра Петрозаводска было внесено представление об устранении нарушений.

В настоящее время проводится ремонт дорожного полотна пр. Первомайского (от ул. Ленинградской до ул. Мелентьевой), ул. Ленинградской (от ул. Кирова до пр. Первомайского), ул. Репникова (участок от ул. Антонова до пересечения с ул. Ключевой) и ряда других улиц.