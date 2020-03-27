Прокуратура обнаружила нарушения в одной из школ Петрозаводска

Нарушения закона в сфере обращения с отходами выявлены в одной из школ города, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как показала прокурорская проверка, в одной из школ Петрозаводска ненадлежащим образом была организована работа с отработанными люминесцентными лампами, относящихся к отходам I класса опасности.

С образовательном учреждении отсутствовал паспорт опасных отходов, инструкция по обращению с такими отходами, не были определены должностные лица, ответственные за обращение с данными отходами и проходившие специализированное обучение в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

Нарушения были устранены.

Ранее в Карелии школьники пожаловались на ужасные туалеты.