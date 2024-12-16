Прокуратура Петрозаводска устроила проверку после жалоб горожан на невыдачу лекарств в одной из поликлиник города

По поручению прокурора республики Дмитрия Харченкова прокурор города провел выехдную проверку. К нему поступило семь обращений по вопросам лекарственного обеспечения.

В ходе расследования прокуратура выявит ответственных лиц за нарушения в области оказания медпомощи населению. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.