Прокуратура Петрозаводска устроила проверку после жалоб горожан на невыдачу лекарств в одной из поликлиник города

Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура города Петрозаводска организовала проверку после публикаций в СМИ и соцсетях о неполучении гражданами лекарств в городской поликлинике № 4. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По поручению прокурора республики Дмитрия Харченкова прокурор города провел выехдную проверку. К нему поступило семь обращений по вопросам лекарственного обеспечения.
В ходе расследования прокуратура выявит ответственных лиц за нарушения в области оказания медпомощи населению. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.
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