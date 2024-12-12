Минимущества Карелии разрешило арендовать земельный участок с захватом вод Ладоги

Прокуратура потребовала освободить земельный участок в Лахденпохском районе.

Карельская природоохранная прокуратура провела проверку после коллективного обращения жителей Лахденпохского района.

Надзорный орган установил, что границы земельного участка площадью свыше 6 тысяч кв. м. пересекают береговую линию Ладожского озера и частично расположены в акватории Ладоги. Однако региональное Министерством имущественных и земельных отношений предоставило гражданину право аренды этой территории для ведения личного подсобного хозяйства.

С целью защиты интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц природоохранный прокурор обратился в суд с исковыми требованиями к региональному Минимущества и арендатору участка о признании ничтожным договора аренды и исключении сведений о земельном участке из Единого государственного реестра недвижимости.

Суда удовлетворил требования прокурора.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.