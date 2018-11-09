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Новости. Криминал
15:23, 09 Ноября 2018

Экс-глава УГАДН Карелии приговорен к пяти годам колонии за избиение подчиненных

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Петрозаводский городской суд приговорил к пяти годам колонии бывшего начальника Автодорнадзора Карелии Рафаила Галикеева, обвинявшегося в избиении подчиненного и присвоении денег коллег.

Соответствующее решение принял в пятницу судья Дмитрий Михайлов.

Ранее прокуратура потребовала приговорить Галикеева к 5 годам колонии общего режима со штрафом 8 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года. Его коллегу – Евгения Шелковникова – к 6 годам колонии общего режима.  

Было принято решение, в пользу одного из пострадавших взыскать с Галикеева и Шелковникова по 50 тысяч рублей. В пользу второго - 100 тысяч рублей с Шелковникова.

Напомним, экс-начальник управления Автодорнадзора Карелии Рафаил Галикеев и его коллега, замначальника отдела Евгений Шелковников обвиняются по ч. 3 ст.286 и ч. 3. ст. 160 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия; присвоение, совершенное с использованием служебного положения).

По версии следствия, в феврале 2016 года Галикеев в своем служебном кабинете совместно с замначальника отдела Евгением Шелковниковым после получения от одного из подчиненных объяснения по его служебной деятельности применили в отношении него физическое насилие - бросили его на пол и нанесли удар рукой в область шеи.

Шелковников также обвиняется в том, что в октябре 2016 года на посту весового контроля на автодороге "Кола" совершил аналогичное преступление в отношении другого подчиненного. За предположение о причастности подчиненного к написанию на него жалобы руководитель нанес удар сотруднику в ухо.

Кроме того, бывший начальник УГАДН по Республике Карелия Рафаил Галикеев обвиняется в присвоении 35 тыс. рублей. По данным предварительного расследования, руководитель начислял дополнительные стимулирующие выплаты своим сотрудникам, часть которых они были вынуждены передавать ему.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-11-09 16:28:13
У нас нет разницы - бил или убил. Срок один.
Саныч
2018-11-09 16:11:58
Замечательно.
Гость
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