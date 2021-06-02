Прокуратура предписала властям Петрозаводска отменить запрет на установку ларьков рядом с домами

Прокуратура Петрозаводска направила в Петросовет протест на решение депутатов запретить установку ларьков и других нестационарных торговых объектов на придомовых территориях.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, по чьей инициативе прокуратура проводила проверку законности решения Петросовета.

По словам бизнес-омбудсмена, в апреле Конституционный суд России постановил, что органы местного самоуправления не вправе запрещать размещение НТО на придомовой территории, если есть согласие собственников жилья и не нарушается федеральное законодательство.

Что теперь обязаны сделать власти Петрозаводска, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».