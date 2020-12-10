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Прокуратура раскрыла детали дела о коррупции в Минтрансе Карелии и аэропорту "Петрозаводск"

Новости. Общество
08:05, 11 Декабря 2020
фото: ГТРК "Карелия"
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Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя гендиректора бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск" Игоря Волчека.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в 2019 году между к Управлением капитального строительства республики и федеральным государственным унитарным предприятием "Главное строительное военное управление по специальным объектам" был заключен контракт на строительство объектов гражданского сектора аэропорта стоимостью более 820 млн рублей. Подрядчиком, выполнявшим работы по строительству, стало ООО "АСГК".

"В декабре 2019 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, находясь в г. Санкт-Петербурге, через посредника получил от руководителя ООО "АСГК" взятку в виде денег в сумме 1 млн рублей в качестве первой части от оговоренной суммы взятки в размере 3 млн рублей за оказание содействия в обеспечении беспрепятственного финансирования выполняемых работ и гарантированную приемку...объекта по вышеуказанному государственному контракту", - говорится в сообщении.

По версии следствия, часть взятки обвиняемый передал в  Санкт-Петербурге возглявшему в то время министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексею Кайдалову.

После этого "Аэропорт "Петрозаводск" заключил контракт с "СК Петроград" на выполнение работ по строительству на территории аэропорта площадки для специального транспорта стоимостью 11 млн рублей.

По версии следствия, в феврале 2020 года Волчек получил от генерального директора "СК Петроград" денежные средства в сумме 800 тыс. рублей в качестве первой части от оговоренной суммы взятки в размере 1,5 млн рублей за содействие в беспрепятственной приемке и оплате работ.

"В тот же день часть денежных средств была переданы обвиняемым министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия... после чего указанные лица были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сказано в сообщении прокуратуры.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину и заключил с органами прокуратуры республики досудебное соглашение о сотрудничестве.

После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.

Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении экс-главы Минтранса выделено в отдельное производство.

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