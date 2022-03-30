Прокуратура в Карелии наказала директора фирмы за незаконное увольнение сотрудников

Прокуратура Беломорского района Карелии привлекла к ответственности директора торговой организации, который уволил двух сотрудников и не дал им времени подумать, как положено по закону.

Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Проверка надзорного ведомства показала, что работники написали заявления об увольнении по собственному желанию, но потом решили их отозвать. Они имели право это сделать в течение двух недель. Тем не менее директор подписал приказы об увольнении.

По требованию прокуратуры эти приказы были отменены, а работникам возмещен неполученный заработок в общей сумме более 20 тыс. рублей.

Также в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение трудового законодательства. Материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда Республики Карелия для решения вопроса о привлечении руководителя к административной ответственности.