Прокуратура: Задолженность перед работниками ГУП "Мост" составляет 32 млн рублей

Прокуратура Карелии ответила на запрос депутата Заксобрания от КПРФ Евгения Ульянова о ситуации в ГУП РК "Мост".

Ранее парламентарий, лидер карельских коммунистов обратился в надзорный орган с обращением в интересах работников предприятия, которое Арбитражный суд республики признал банкротом. Признаков фиктивного банкротства конкурсным управляющим не выявлено. Конкурсное производство продлено до мая 2018 года, сообщили депутату в прокуратуре.

"В настоящее время предприятие имеет задолженность по заработной плате с ноября 2017 года по январь 2018 года, которая составляет 32,2 млн рублей перед 588 работниками", - говорится в ответе за подписью зампрокурора Карелии Василия Шевченко.

В настоящее время конкурсным управляющим производится оценка имущества предприятия и взыскание дебиторской задолженности, отмечается в ответе.

В январе-феврале 2018 года прокурорами городов и районов, где имеются структурные подразделения ГУП РК "Мост" в интересах работников в суды направлены более 100 заявлений и исков на общую сумму более 3,3 млн рублей, которые находятся на стадии рассмотрения. Также в январе проведена проверка соблюдения трудового законодательства на предприятии, по результатам которой предприятию выдано предписание с требованием выплатить зарплату работникам до 25 марта 2018 года.

По данным Василия Шевченко, "в настоящее оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования не имеется. Ситуация с выплатой заработной платы находится на контроле в органах прокуратуры".