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Новости. Экономика
12:05, 20 Февраля 2018

Прокуратура: Задолженность перед работниками ГУП "Мост" составляет 32 млн рублей

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Прокуратура Карелии ответила на запрос депутата Заксобрания от КПРФ Евгения Ульянова о ситуации в ГУП РК "Мост".

Ранее парламентарий, лидер карельских коммунистов обратился в надзорный орган с обращением в интересах работников предприятия, которое Арбитражный суд республики признал банкротом. Признаков фиктивного банкротства конкурсным управляющим не выявлено. Конкурсное производство продлено до мая 2018 года, сообщили депутату в прокуратуре.

"В настоящее время предприятие имеет задолженность по заработной плате с ноября 2017 года по январь 2018 года, которая составляет 32,2 млн рублей перед 588 работниками", - говорится в ответе за подписью зампрокурора Карелии Василия Шевченко.

В настоящее время конкурсным управляющим производится оценка имущества предприятия  и взыскание дебиторской задолженности, отмечается в ответе.

В январе-феврале 2018 года прокурорами городов и районов, где имеются структурные подразделения ГУП РК "Мост" в интересах работников в суды направлены более 100 заявлений и исков на общую сумму более 3,3 млн рублей, которые находятся на стадии рассмотрения. Также в январе проведена проверка соблюдения трудового законодательства на предприятии, по результатам которой предприятию выдано предписание с требованием выплатить зарплату работникам до 25 марта 2018 года.

По данным Василия Шевченко, "в настоящее оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования не имеется. Ситуация с выплатой заработной платы находится на контроле в органах прокуратуры".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2018-02-20 13:36:43
И это не удивляет ,эти новые чиновники не способны созидать , а могут только отбирать , делить и болтать , про наше счастливое будущее ( при этом жить сейчас довольно не плохо )) ((((((((((((((((99
Joker
2018-02-20 12:21:06
Всё, кончили наш "Мост" "высокоэффективные менеджеры" ((( И снова без какой-либо ответственности !!! Кто дороги-то чистить и ремонтировать вам будет, господа из правителсьва ??? Куча нерентабельных направлений, за которые ни один частник не возьмётся !!! Катастрофа !!!
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