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Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)

Новости. Общество
18:07, 07 Июля 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Сегодня, 7 июля, в городском суде Петрозаводска начались прения сторон.

Гособвинение запросило для известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери, 15 лет колонии строгого режима, сообщается в группе сторонников историка Дмитриева в Facebook.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам он отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. 

Суд над известным исследователем сталинских репрессий продолжается в Петрозаводске около двух лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-07 19:36:39
Ссаныч, насчет петушни и раскукарекались это ты не по адресу. Совсем недавно в свободном доступе в независимой прессе ночной фотограф жаловался, что урки на сизо хотят опустить и просил перевести в другую камеру.
Театральный критик
2020-07-07 19:02:24
Юра борись. Своих не бросаем
Саныч
2020-07-07 18:59:26
Петушня ниже раскукарекалась.
FLARIT NOVOIL
2020-07-07 18:27:07
Сажать, однозначно, дети это святое.
кир
2020-07-07 18:23:50
Второй вариант. Так точно. 15 лет  - это минимальное наказание. Редакция, может хватит? Есть ещё варианты.
новый
2020-07-07 18:16:38
Исследователя исследовали и обнаружили вот это
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