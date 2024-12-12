Прокурор потребовал лишить кресел двух депутатов Петросовета после голосования за премии Колыхматовой

Прокуратура потребовала отменить решение Петросовета о новой системе премирования мэра карельской столицы и лишить полномочий двух депутатов за нарушение антикоррупционного законодательства.

Прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев потребовал отменить решение Петросовета о денежном содержании мэра карельской столицы Инны Колыхматовой, поскольку оно было принято с нарушением антикоррупционного законодательства, пишет «ФакторНовости», ссылаясь на текст прокурорского протеста на решение горсовета.

Также прокурор требует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов горсовета Андрея Ушакова и Дмитрия Романова за нарушения при голосовании.

Речь идет о документе, который вносил изменения в систему премирования мэра карельской столицы и парламентариев. Проект содержал информацию о внушительных премиях Колыхматовой, однако сама она в дальнейшем опровергла это.

Прокуратура обратила внимание на то, что за изменение системы премирования мэра проголосовали парламентарии, которые руководят муниципальными предприятиями. Так, Романов является директором ПМУП «Городской транспорт», а ранее он руководил Агентством городского развития. Ушаков работает директором МКУ «Служба заказчика». Прямым начальником этих парламентариев является Инна Колыхматова, которая в том числе производила им стимулирующие выплаты.

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии неурегулированного конфликта интересов», — приводит сетевое издание цитату из текста протеста прокурора.

Надзорный орган сообщил, что проект о премиях главе города поддержали 15 из 28 депутатов горсовета, при этом голоса Романова и Ушакова оказались решающими.

Прокуратура заявила, что решение об изменении системы премирования мэра Петрозаводска было принято с нарушением федерального закона «О противодействии коррупции», отмечает источник.