Прокурор потребовал установить санитарно-защитную зону полигона ТБО в Петрозаводске

Компания не подала заявление об установлении санитарно-защитной зоны данного объекта, сообщили в прокуратуре Карелии.

Организации принадлежит специально оборудованный объект захоронения отходов ТБО.

Однако организация в установленный законом срок не отправила в соответствующий орган заявление об установлении санитарно-защитной зоны данного объекта.

По данному факту прокуратура Петрозаводска в июне руководителю организации внесла представление об устранении нарушений закона.

В настоящее время требования прокурора исполнены.