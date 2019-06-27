17:40, 27 Июня 2019
Прокурор потребовал установить санитарно-защитную зону полигона ТБО в Петрозаводске
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Компания не подала заявление об установлении санитарно-защитной зоны данного объекта, сообщили в прокуратуре Карелии.
Организации принадлежит специально оборудованный объект захоронения отходов ТБО.
Однако организация в установленный законом срок не отправила в соответствующий орган заявление об установлении санитарно-защитной зоны данного объекта.
По данному факту прокуратура Петрозаводска в июне руководителю организации внесла представление об устранении нарушений закона.
В настоящее время требования прокурора исполнены.
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