Реклама
Благодаря молодежи Петрозаводск расцветает (ВИДЕО)
16.09.2021 23:27
Туризм - визитная карточка Сортавальского района (ВИДЕО)
16.09.2021 19:07
Пудожский район хранит в себе древние тайны (ВИДЕО)
16.09.2021 18:24

Почему промокоды считаются стимулирующим инструментом повышения продаж

Новости. Общество
11:04, 17 Сентября 2021

Новости партнеров

Бонусы и скидки часто привлекают пользователей намного сильнее рекламы.

Акции и дополнительные плюсы повышают лояльность потребителей. Почему промокоды - это мощный и эффективный инструмент маркетинга?

Что считается промокодом?

Речь идет об уникальных символах, предоставляющих право на скидку, презент или бесплатную доставку. Промокоды на скидку считаются наиболее стимулирующим инструментом продаж. Они часто распространяются на оптовые приобретения или покупки известной продукции. Дисконт нередко предлагается новым клиентам или тем, кто давно не совершали покупки.  

Для продавца наиболее выгодной является скидка, зависящая от объема. При этом все промо имеют свои особенности:

  • ограничения по времени действия;
  • используются для определенной категории или группы товаров;
  • предполагают наличие дополнительных условий для использования.

Для получения промо необходимо перейти на целевой сайт или сторонний ресурс. Преимущества использования кодов следующие:

  • простая и быстрая реализация;
  • лояльности со стороны потребителей;
  • высокая эффективность;
  • повышение конверсии и рост трафика.

Очень часто их использование позволяет вернуть старых клиентов. Если продавец предлагает акции и скидки, это провоцирует покупателя сделать заказ либо воспользоваться определенными услугами. Максимальную пользу инструмент предоставляет для предпринимателей с широкой клиентской базой, которую нужно сделать покупателями.  

Целесообразность использования промокодов

Далее рассмотрим популярные и актуальные варианты.

  • Сезонные и другие скидки. Как правило, распродажи проводят в конце недели и любого другого отчетного периода.
  • Отказы. Подавляющее количество посетителей при совершении заказа останавливаются на этапе оплаты. В данном случае код на скидку является мотивацией завершить покупку.
  • Предложения в соцсетях. Такие коммуникационные каналы позволяют выстроить доверительные отношения с подписчиками и привлечь новых клиентов. Позже им можно предлагать товары и скидочные промокоды.
  • Промо при открытии магазина или завоза нового товара. Такой ход повысит интерес к продукту, а также отразится на трафике.
  • Праздники. На практике, в праздничные дни люди совершают больше приобретений. Это хороший период для применения промо.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
11.09.2021, 21:40
Стало известно о смерти актера сериалов «Интерны» и «Глухарь»
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»