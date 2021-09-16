Почему промокоды считаются стимулирующим инструментом повышения продаж

Бонусы и скидки часто привлекают пользователей намного сильнее рекламы.
Акции и дополнительные плюсы повышают лояльность потребителей. Почему промокоды - это мощный и эффективный инструмент маркетинга?
Что считается промокодом?
Речь идет об уникальных символах, предоставляющих право на скидку, презент или бесплатную доставку. Промокоды на скидку считаются наиболее стимулирующим инструментом продаж. Они часто распространяются на оптовые приобретения или покупки известной продукции. Дисконт нередко предлагается новым клиентам или тем, кто давно не совершали покупки.
Для продавца наиболее выгодной является скидка, зависящая от объема. При этом все промо имеют свои особенности:
Для получения промо необходимо перейти на целевой сайт или сторонний ресурс. Преимущества использования кодов следующие:
Очень часто их использование позволяет вернуть старых клиентов. Если продавец предлагает акции и скидки, это провоцирует покупателя сделать заказ либо воспользоваться определенными услугами. Максимальную пользу инструмент предоставляет для предпринимателей с широкой клиентской базой, которую нужно сделать покупателями.
Целесообразность использования промокодов
Далее рассмотрим популярные и актуальные варианты.
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