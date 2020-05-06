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Промтоварные магазины в Карелии разрешат открыть с ограничениями

Новости. Экономика
15:52, 07 Мая 2020
фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Магазины непродовольственных товаров, закрытые в Карелии из-за карантинных мероприятий, могут открыться не раньше июня с определенными ограничениями по расположению торговых точек.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства республики Вконтакте.

"Пока весь мир идет по пути помещений на первом этаже, которые имеют отдельный вход, не больше 200 "квадратов", где-то - 400. Мы этот вопрос будем рассматривать…", - сказал губернатор.

От чего будут зависеть сроки открытия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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