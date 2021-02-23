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Промышленность Карелии пошла на спад

Новости. Экономика
15:50, 24 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк
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Промышленное производство в Карелии после прошлогоднего роста в январе сократилось более чем на 4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом говорит официальная статистика, опубликованная Карелиястатом.

В начале года ухудшились показатели, в том числе, в добыче полезных ископаемых (на 1,9%) и обрабатывающих производствах (на 8,4%).

Сократились объёмы выпуска лесоматериалов, конструкций из чёрных металлов, железорудного концентрата и окатышей, бетона, бумаги и картона и ряда других видов продукции.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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