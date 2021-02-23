Промышленность Карелии пошла на спад

Промышленное производство в Карелии после прошлогоднего роста в январе сократилось более чем на 4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом говорит официальная статистика, опубликованная Карелиястатом.

В начале года ухудшились показатели, в том числе, в добыче полезных ископаемых (на 1,9%) и обрабатывающих производствах (на 8,4%). Сократились объёмы выпуска лесоматериалов, конструкций из чёрных металлов, железорудного концентрата и окатышей, бетона, бумаги и картона и ряда других видов продукции. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".