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Промышленную зону Петрозаводска превратят в зону общественной и жилой застройки

Новости. Общество
17:30, 19 Декабря 2020
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Застройка территории бывшей промышленной зоны завода ДСК в районе улицы Заводская станет вторым этапом проекта "Город у воды".

Напомним, проект "Город у воды" был разработан еще в 2103 году. Над ним работали лучшие архитекторы не только Петрозаводска, но и профессионалы из Финляндии и других стран Европы. Проект международный и поддерживался Евросоюзом. Перед авторским коллективом была поставлена задача разработки архитектурной концепции, которая охватила бы всю прибрежную территорию города от поселка Соломенное до района Сайнаволок. К 2013 году эта территория, застроенная промышленными объектами, пришла в запустение: развалины производственных корпусов, ржавые остовы машин и механизмов, свалки мусора.  Разработчики проекта предложили концепцию не просто благоустройства этих территорий, а создания новой среды обитания – культурной, общественной, социально ориентированной среды, непосредственно связанной с акваторией Онежского озера

Вдоль прибрежной полосы предлагается создание непрерывной инфраструктурной транспортно-пешеходной связи (прогулочная зона общего доступа вдоль всего городского побережья, велосипедные и беговые дорожки, благоустроенные зоны отдыха и многое другое). Все смежные с акваторией городские районы получат короткие и множественные выходы к Онего, город свяжет инфраструктурная "горизонталь", которая позволит сократить связи отдельных районов с центрами общественной жизни и местами отдыха горожан.

На презентациях, проходивших в 2013 году в рамках научных конференций и публичных слушаний, авторы показывали эскизы, какой станет прибрежная зона Петрозаводска. Тогда действительно казалось, что жить в этом будущем суждено разве что нашим правнукам. Но уже через 5 лет это будущее стало обретать реальные очертания, когда  началась реализация первого этапа проекта, и в районе набережной Варкауса начал расти новый жилой комплекс "Курс" компании "Баренц групп".

Вторым этапом должна стать застройка территории бывшей промышленной зоны завода ДСК в районе улицы Заводская.

Подробнее читайте в материале "Город у воды": второй сезон".

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