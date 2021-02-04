Пропаганда веселящей закиси азота теперь будет караться штрафами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота).

Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется отдельной статьей "Пропаганда закиси азота". Пропаганда или незаконная реклама этого вещества повлечет для граждан штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей.

Что понимается под пропагандой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".