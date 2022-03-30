Пропавшая в Петрозаводске девочка-подросток найдена

Как сообщили в МВД Карелии, криминальной составляющей в ее исчезновении нет.
Девочка-подросток, пропавшая ранее из социального учреждения, найдена. Девочка сама вышла на связь с полицией, в связи с чем ее розыск закончен.
Ранее полиция просила помощи в розыске 13-летней девочки-подростка, пропавшего из социального учреждения в Петрозаводске.
По информации полиции, криминальная составляющая в исчезновении отсутствует.
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