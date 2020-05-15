Пропавшего питерского дальнобойщика нашли в Карелии живым

Мужчина уехал на фуре из Санкт-Петербурга в Мурманск и пропал, его нашли в Лоухском районе Карелии.

Как сообщает мурманское информационное агентство СеверПост, пропавшего в Мурманской области 50-летнего дальнобойщика из Санкт-Петербурга нашли живым. Об этом в соцсетях написали родственники пропавшего мужчины. По их словам, мужчина нашелся в Карелии.

"Спасибо большое каждому, кто помогал в поисках. Нашёлся живой в Лоухах", - написали родственники петербуржца в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Как сообщалось ранее, мужчина уехал из Санкт-Петербурга в Мурманск на разгрузку. Когда возвращался обратно, в Кандалакше лёг на ночлег в фуре. Последний раз с ним разговаривали 10 мая в 22.30. Больше на связь не выходил.