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Пропавшего питерского дальнобойщика нашли в Карелии живым

Новости. Происшествия
09:20, 16 Мая 2020
фото: pixabay.com
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Мужчина уехал на фуре из Санкт-Петербурга в Мурманск и пропал, его нашли в Лоухском районе Карелии.

Как сообщает мурманское информационное агентство СеверПост, пропавшего в Мурманской области 50-летнего дальнобойщика из Санкт-Петербурга нашли живым. Об этом в соцсетях написали родственники пропавшего мужчины. По их словам, мужчина нашелся в Карелии.

"Спасибо большое каждому, кто помогал в поисках. Нашёлся живой в Лоухах", -  написали родственники петербуржца в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Как сообщалось ранее, мужчина уехал из Санкт-Петербурга в Мурманск на разгрузку. Когда возвращался обратно, в Кандалакше лёг на ночлег в фуре. Последний раз с ним разговаривали 10 мая в 22.30. Больше на связь не выходил.

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