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Новости. Происшествия
07:15, 15 Июня 2018

Пропавшего в Карелии профессора Петербургского университета нашли в лесу без сознания

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Местные жители поселка Хаутаваара нашли в лесу пропавшего 13 июня профессора кафедры геофизики Санкт-Петербургского госуниверситета Константина Титова, он лежал без сознания на тропинке, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.

В минувший четверг, 14 июня, вечером мужчина и женщина из поселка Хаутаваара Суоярвского района пошли на рыбалку и в лесу, в 2 километрах от лагеря геологов, обнаружили на тропинке лежавшего без сознания пропавшего профессора Петербургского университета, который приехал со студентами на практику.

Прибывшие на место происшествия спасатели карельского поискового отряда вынесли ученого Константина Титова на носилках из леса к дороге, где передали врачам скорой помощи.

На данный момент, по словам поисковиков, найденный живым пропавший житель Санкт-Петрбурга, находится в районной больнице Суоярви.

Напомним, что 53-лений профессор кафедры геофизики Санкт-Петербургского госуниверситета Константин Владиславович Титов пропал 13 июня, в 11.00. Он вышел из лагеря и не вернулся. Коллеги пропавшего профессора обратились за помощью в полицию и спасателям.

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