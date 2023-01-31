Пропавший в Петрозаводске месяц назад мужчина найден

Нашелся мужчина, который вышел из дома на Кукковке в начале февраля и пропал.

Как сообщает «Доброспас», найден живым мужчина, которого искали почти месяц.

Он вышел из дома на улице Ровио в начале февраля и пропал. Полиция начала поиск.

И вот спустя месяц мужчина нашелся.

«Отбой, найден», - сообщается в паблике «Доброспас» под постом о розыске пропавшего,