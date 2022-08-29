Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб

Житель Петрозаводска, выехавший из города на автомобиле в неизвестном направлении, был найден мертвым.

Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Поиски мужчины начались 29 августа, спустя 3 дня после того, как житель столицы Карелии уехал на автомобиле Mitsubishi зеленого цвета в неизвестном направлении.

«Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написали в паблике поискового отряда.