Пропавший в воскресенье в Карелии 30-летний рыбак погиб

В Карелии прекращены поиски молодого рыбака, местонахождение которого не было известно с 24 июля.

Как сообщили в паблике поискового отряда "ЛизаАлерт" Республики Карелия, окончены поиски 30-летнего молодого человека, который уехал на рыбалку из поселка Шуя и пропал. Сначала в Заозерье была обнаружена его лодка.

«Найден. Погиб. Искренние соболезнования родным и близким», - пишут добровольцы, организовавшие поиски.