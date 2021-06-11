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Пропавшую без вести девушку нашли через 11 лет в соседнем доме

Новости. Общество
21:30, 11 Июня 2021
фото: © pixabay.com

В индийской деревне возле города Палгхат, штат Керала, пропавшую 11 лет назад девушку нашли в соседнем доме.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Indian Express.

В феврале 2010 года 18-летняя на тот момент Саджита ушла из дома и не вернулась. Девушка не взяла с собой мобильный телефон, поэтому все попытки родственников и полиции связаться с ней оказались безуспешными. Долгие поиски не приносили результата, и семья Саджиты потеряла надежду вновь увидеть ее.

Все изменилось, когда весной 2021 года внезапно пропал живущий по соседству Алинчуваттил Рахман. Во вторник, 8 июня, брат Рахмана случайно заметил его в другой деревне в компании девушки, которая оказалась давно пропавшей Саджитой. Мужчина сообщил об этом родным и полиции.

Выяснилось, что в 2010 году Саджита переехала в дом к семье Рахмана и все 11 лет втайне от родных молодого человека жила в запертой комнате, куда он никого не впускал.

Брат объяснил, что Рахман очень вспыльчивый, поэтому родители не расспрашивали сына, почему он держит комнату закрытой. Однако три месяца назад между молодым человеком и семьей произошла сильная ссора, и он решил переехать вместе с Саджитой в соседнюю деревню, где их впоследствии и обнаружили.

По словам офицера полиции Дипа Кумара, Саджита и Рахман не могли быть вместе, так как исповедовали разные религии, поэтому были вынуждены скрывать отношения.

Полиция направила влюбленных в местный суд, где они получили официальное разрешение жить вместе.

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