Пропавшую семейную пару пенсионеров в Карелии нашли

Поисковый отряд «Доброспас» дал отбой добровольцам, решивши помочь в поиске пенсионеров, пропавших в Кондопожском районе.

Волонтеры, объявившие срочный сбор добровольцев для поиска пропавшей семейной пары в Карелии, сообщили о том, пенсионеры найдены.

«Отбой. Только что сообщили, что грибники найдены, живы здоровы. Всем спасибо за отклик и неравнодушие!» - пишут в паблике поискового отряда «Доброспас».

Ранее сообщалось, пенсионеры пропали в поселке Нелгомозеро Петровского сельского поселения Кондопожского района. С 31 августа их местонахождение было неизвестно.