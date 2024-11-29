Пропавшую в Петрозаводске женщину нашли мертвой

Поисковики сообщили о судьбе бесследно пропавшей в столице Карелии женщины.

Женщина в коричневой куртке, которую ранее начали искать в Петрозаводске, была найдена погибшей. Об этом сообщили в карельском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написали в отряде.

Напомним, 45-летняя женщина вышла из дома в понедельник, 2 декабря. И с этого момента ее местонахождение было неизвестно.